L'emploi dans les PME en croissance début 2019

La hausse est principalement constatée dans les plus petites PME (jusqu'à 20 travailleurs). Cette augmentation de 0,9% dans les entreprises de maximum 100 travailleurs est comparable à celle enregistrée au même trimestre de 2018, indiquent les chiffres relevés par SDWorx. Les PME wallonnes ont connu une croissance de 0,7% et les PME bruxelloises une croissance de 1,1%, ressort-il de l’indice emploi PME du fournisseur de services RH.

Bruxelles en tête

Des trois Régions du pays, ce sont les PME bruxelloises qui enregistrent le meilleur score en termes de croissance d'emplois. Au premier trimestre de 2019, les petites et moyennes entreprises bruxelloises ont engagé 1,1% de personnes en plus que le trimestre précédent. Cette croissance est surtout due à l'augmentation dans les plus petites PME (1,2%). Dans les grandes PME bruxelloises, SDWorx constate un léger recul (-0,1%).

Les PME wallonnes ont connu une croissance d’emploi moins élevée par rapport aux autres Régions (+0,7%). Ce sont surtout les plus petites PME (+0,7%) et les PME de taille moyenne (+0,8%) qui ont connu les plus grandes croissances. Les plus grandes PME (+50 employés) ont connu une baisse d’emploi de 1%.