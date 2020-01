L'entrepreneuriat se féminise, surtout parmi les professions libérales

Le "Baromètre des PME" montre une progression plus rapide des indépendantes que des indépendants. Les mesures prises pour aider et soutenir les jeunes mères indépendantes n’y sont pas étrangères. Par contre, la proportion de femmes administratrices s’inscrit en recul constant depuis dix ans.

Les femmes hésitent de moins en moins à lancer une activité indépendante. Depuis 2016, le nombre d’indépendantes augmente plus rapidement que le nombre d’indépendants. C’est une des tendances qui se dégage du dernier "Baromètre des PME" réalisé par le SPF Économie.

Bien que les femmes ne représentent qu’un tiers (35%) des entrepreneurs indépendants et aidants, elles connaissent chaque année une croissance en nombres relatifs plus importante que les hommes. Fin 2018, le nombre de femmes indépendantes avait augmenté de 3,3% sur un an contre 2,2% du côté masculin. De 2016 à 2018, la progression a été de 6,13% chez les indépendantes contre 4,58% chez les indépendants.

La majorité des indépendantes et aidantes exercent leur activité au sein des professions libérales (39,5%) et du commerce (29,9%). Les hommes y restent toutefois encore majoritaires, tant parmi les professions libérales (55%) que dans le commerce (64,5%).

Les services sont le seul secteur où les femmes indépendantes sont plus nombreuses (55,6%) que les hommes (44,4%). Avec une représentation féminine de seulement 16,6%, l’industrie affiche quant à elle le plus grand déséquilibre entre hommes et femmes.

Des mesures ont été prises sous la précédente législature pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, notamment en ce qui concerne la maternité. L’indépendante peut ainsi tabler sur l’octroi automatique de 105 titres-services après l’accouchement ainsi qu’une dispense de cotisations pour le trimestre qui suit l’accouchement.

23,1% . En 2018, il y avait 90.028 administratrices, soit 23,1% de l’ensemble des femmes indépendantes. Chez les hommes, cette part est de 31,6%.

Lors d’une adoption, l’entrepreneuse bénéficie désormais d’un congé minimum de six semaines quel que soit l’âge de l’enfant, et qui peut encore être prolongé d’une semaine (mais à répartir entre les parents).

Le ministre des Classes moyennes, Denis Ducarme (MR) a par ailleurs octroyé une série de subsides pour quatre "réseaux" d’entrepreneuses qui ont, chacun, bénéficié d’un montant de 70.000 euros. Ces réseaux apportent conseil et soutien aux jeunes indépendantes.

Moins d’administratrices

La tendance est en revanche beaucoup moins favorable pour les femmes administratrices de sociétés. En 2018, il y avait 90.028 administratrices, soit 23,1% de l’ensemble des femmes indépendantes. Chez les hommes, cette part est de 31,6%.

Vue en plein écran ©Mediafin

Comme les années précédentes, le nombre de femmes administratrices a moins fortement augmenté que celui des hommes administrateurs, tant en chiffres relatifs (0,5% contre 1,8%) qu’absolus (441 contre 3.933). D’ailleurs, la part des femmes parmi les administrateurs est en baisse constante depuis dix ans, puisqu’elle est passée de 29,4% en 2009 à 23,8% en 2018.

Les femmes sont légèrement sous-représentées parmi les indépendants d’origine étrangère qui vivent sur le sol belge: en 2015 (ce sont les derniers chiffres), elles représentaient 31,2% des indépendants d’origine étrangère, contre 35,5% des indépendants d’origine belge. À noter que l’origine étrangère inclut les personnes soit de nationalité étrangère, soit de nationalité belge et dont l’un des parents est né avec une nationalité étrangère ou possède une nationalité étrangère.

Selon la nationalité

La situation varie cependant très fortement selon la nationalité. Chez les Nord-Américains, les Sud-Américains et Asiatiques, on observe davantage d’entrepreneuses que parmi les indépendants d’origine belge.