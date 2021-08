L'ex-Monsieur BCG à Bruxelles rejoint la fabrique à Spacs Tailwind

En pleine ascension

Tailwind? Le nom ne vous dira sans doute rien. Pourtant, il en va là d'un acteur en pleine ascension outre-Atlantique, qui peut se targuer d'avoir mis sur le marché trois Spacs à Wall Street, rassemblé plus d'un milliard de dollars et lancé un premier rapprochement avec le spécialiste américain en cybersécurité et analyse de risques Qomplx pour l'un de ses véhicules à acquisition.

Aux manettes , l'on retrouve un trio d'entrepreneurs : Philip Krim (cofondateur de l'e-shop dédié à l'univers du sommeil Casper Sleep ), Tommy Stadlen (cofondateur de la société de capital-risque Giant Ventures) et Alan Sheriff (cofondateur et co-CEO de la société de conseil Solebury Capital), qui ont cofondé la société en juin 2020 .

Direction l'Europe

Ce qu'ils sont venus chercher chez Bruno van Lierde? "Sa compréhension du marché" d'une part, mais aussi et surtout "son accès aux partenaires potentiels les plus exceptionnels" d'autre part, élément clé de la croissance future de Tailwind, nous indique-t-on du côté de la société.

En effet, si le regard fut avant tout tourné vers le pays de l'Oncle Sam jusqu'ici, la société se cherche désormais une cible en Europe via sa Spac "Tailwind International Acquisition Corp" , qui a levé quelque 345 millions de dollars à la Bourse de New York au printemps dernier.

En ce sens, des discussions sont d'ailleurs d'ores et déjà en cours avec des acteurs du monde du capital-risque ainsi que des fondateurs d'entreprises qui pourraient être tentés par une cotation américaine, évoquait il y a peu Tommy Stadlen dans les colonnes du Financial Times.

Profil recherché? Des sociétés de croissance, affichant une valeur d'entreprise de plus d'un milliard de dollars ou d'euros, toujours dirigées par leur(s) fondateur(s) et dont la technologie pourrait être décisive à l'avenir. Dans cet exercice, la priorité est accordée au Royaume-Uni, à la France, à la région dite "Dach" (pour Allemagne-Autriche-Suisse) et aux pays nordiques, et ce, au vu du vivier de boîtes tech que l'on y retrouve, entend-on.