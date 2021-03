L'explosion de l'e-commerce dope les plaintes au médiateur

L'Ombudsman du commerce a enregistré, l'an dernier, un total de 2.144 plaintes, soit 78% de plus qu'en 2019, ressort-il de son rapport annuel publié ce lundi. Seuls 895 dossiers ont été jugés recevables, soit 42% du total. Une proportion réduite qui s'explique par le fait que l'Ombudsman ne peut donner suite à de nombreuses plaintes parce que l'entreprise concernée n'est pas enregistrée auprès de lui.

L'augmentation spectaculaire du nombre de plaintes est liée à la crise du coronavirus, et en particulier à l'un de ses corollaires: l'explosion de l'e-commerce. En 2020, les transactions en ligne ont représenté 65% des plaintes, contre 34% en 2019. La moitié des plaintes remises à l'Ombudsman étaient d'ailleurs liées à des problèmes de livraison (21% seulement en 2019).

Garantie et prix

Les autres principaux motifs de plainte concernent la garantie (16%) et des désaccords sur les prix/tarifs/promotions (14%). Les litiges sur la garantie sont en diminution, et ce, grâce au droit de rétractation lié aux achats en ligne et à une amélioration significative des services après-vente des commerçants.