L'intelligence artificielle contre le harcèlement au travail

Les détails et l’efficacité réelle de l’algorithme ne sont pas connus, mais NexLP assure que son intelligence artificielle peut faire la différence entre des comportements amoureux frénétiques et le harcèlement.

Par nature, un robot n’a jamais connu le jeu de la séduction avec une personne. Peut-il vraiment distinguer l’abus du désir partagé, chaque relation étant en soi unique? Le cas d’un(e) salarié(e) qui transmet une série de messages provocateurs et explicites à un(e) autre collègue consentant(e) sera forcément considéré, à tort, comme du harcèlement si la réponse intervient plus tard, hors messagerie et hors heures de travail, ou si la réponse se veut elle-même provocatrice, comme par exemple: "Tes allusions ne me font vraiment aucun effet…", "Je suis en train de travailler, laisse-moi me concentrer", "Arrête ça, ou ma réplique sera terrible…", ou encore "Vous êtes insupportable, savez-vous que votre supériorité hiérarchique ne vous donne pas tous les droits?". Face à une détresse froide ou un désir maquillé d’humour, l’intelligence artificielle peut-elle arriver à des conclusions sûres?