L'univers des start-ups est un bastion masculin

L’année 2018 aura été un grand cru pour le monde des start-ups belges. Les jeunes pousses technologiques ou biotechs ont déjà effectué cette année 116 levées de capitaux , pour un total de 637,5 millions d’euros. Mais derrière ces belles performances se cache une image moins glorieuse. L’équilibre entre hommes et femmes est totalement absent parmi leurs dirigeants . Leur univers est et reste un monde d’hommes.

D’après une enquête de la rédaction, dans 100 des 116 levées de capitaux, les équipes de fondateurs ne comprenaient que des hommes. Ces informations proviennent des sites internet et blogs des start-ups ainsi que des banques de données comme Crunchbase ou AngelList. Lorsqu’aucun "fondateur" n’était mentionné, nous nous sommes basés sur le genre du CEO.

Dans 86,3% des cas, les levées de capitaux ont été lancées par des équipes 100% masculines. Et la Belgique n’est pas une exception. Le rapport annuel "State of European Tech" publié par la société d’investissement Atomico ne dit pas autre chose. Celle-ci a calculé que les équipes 100% masculines représentaient 93% des levées de capitaux. Dans les 175 start-ups ayant levé des capitaux, on a dénombré qu’une seule femme CTO.