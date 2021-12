La Belgique 18ᵉ du classement B Corp des entreprises "durables"

Il est toujours difficile de distinguer, parmi les entreprises qui s'affirment durables, celles qui le sont vraiment de celles qui s'en vantent abusivement. L'organisation internationale B Corp nous aide à nous y retrouver: elle octroie un label aux entreprises dont elle a vérifié et validé la démarche de durabilité. On a donc la quasi-certitude que les sociétés certifiées B Corp répondent bien aux normes les plus élevées en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité sociétale.