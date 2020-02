La Commission des jeux va changer de tête

Quatre dirigeants du régulateur des jeux de hasard vont partir, dont le président Etienne Marique et le directeur Peter Naessens. Les deux candidates à la succession à la présidence sont Magali Clavie et Marie Charlotte Vantomme.

Des changements s'annoncent à la tête de la Commission des jeux de hasard, le régulateur du secteur des casinos, des salles de jeux, des paris et des machines de jeux "physiques" et en ligne. Il nous revient en effet que le président Etienne Marique, le responsable du secrétariat Peter Naessens, le responsable de l'informatique Norbert Boyens et Patrick Hubeau, le policier en charge des enquêtes, vont quitter la Commission. Pour des raisons très différentes.