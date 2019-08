La Compagnie du Lac va loger l'UWE et accueillir l'UCLouvain dans son capital

En deux opérations, la Compagnie du Lac a augmenté son capital ces dernières semaines. Elle l’a fait une première fois à concurrence de 695.000 euros, pour porter la partie fixe de son capital à 1,495 million. Les parts ont été souscrites par une quinzaine d’investisseurs privés ainsi que Nivelinvest et Nivellease. L’invest et sa filiale de financement immobilier ont participé à hauteur de 200.000 euros chacun. Parmi les privés, on relèvera la présence de Pierre Mottet, l’ancien CEO d’IBA devenu investisseur "sériel", ou encore celle de Cédric du Monceau, administrateur de la Sonaca et premier échevin à Louvain-la-Neuve.