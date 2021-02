La Justice invitée à se pencher sur la mobilité dans le quartier du cimetière d'Ixelles

Des commerçants du quartier du cimetière d'Ixelles reprochent à la Région d'avoir mis un pont en sens unique, les privant d'une partie de leur clientèle.

Le pont de la discorde. Récemment rouvert à la circulation après avoir été élargi, le pont Fraiteur, qui relie le quartier du cimetière d'Ixelles à la E411 (par Delta) est au cœur d'une action en justice intentée par treize commerçants du quartier du cimetière d'Ixelles contre la Région de Bruxelles-Capitale et contre la commune d'Ixelles. Les commerçants, défendus par Gautier Melchior, veulent que la Région revienne sur sa décision de mettre ce pont en sens unique. Depuis sa réouverture, la circulation de voitures sur le pont n'est possible que du cimetière vers Delta. Dans l'autre sens, l'accès en est réservé aux piétons, aux cyclistes, aux bus, aux taxis et aux véhicules d'urgence.

Atteinte à la survie économique

Les treize commerçants qui ont décidé d'intenter cette action en justice devant le tribunal de première instance estiment que cette mise en sens unique "porte atteinte à leur survie économique", a plaidé leur avocat mercredi matin devant le tribunal de première instance. Pour ce dernier, la plupart des commerces situés dans la zone du cimetière d'Ixelles vivent essentiellement d'une clientèle de passage. Or, en mettant ce pont Fraiteur en sens unique, la Région visait essentiellement à réduire drastiquement ce trafic de transit. "Il est évident que l'accessibilité des commerces en voiture a une influence sur leurs activités", a plaidé Gautier Melchior. Cette situation n'a guère été améliorée par la décision prise par la commune de supprimer une vingtaine de places de parking dans le quartier, a-t-il ajouté.

Pour l'avocat des plaignants, il est évident que la question des accès alternatifs n'a pas été suffisamment étudiée. Une première possibilité de contournement est trop longue tandis que la deuxième renvoie vers le boulevard Général Jacques, "une zone particulièrement accidentogène". Un des motifs avancés par la Région porte notamment sur l'amélioration commerciale de la vitesse du bus 71. Mais, a pointé l'avocat des plaignants, dans une étude de mobilité portant sur cette vitesse commerciale, le pont Fraiteur n'apparaissait nulle part comme facteur de ralentissement. "La seule étude de mobilité faite dans le cadre de ce dossier dit que le retard des bus est notamment provoqué par les cyclistes. Or, depuis le 5 janvier, les cyclistes peuvent rouler sur les bandes de bus", a encore précisé l'avocat des plaignants.

Au passage, ce dernier a regretté qu'aucun chiffre ne soit avancé prouvant, comme l'avance la Région, que deux tiers du trafic automobile dans le quartier du cimetière d'Ixelles, sont des voitures en transit.

"Le monde change"

"Le monde change quand il est question de mobilité", a entamé Tangui Vandeput (Xirius), l'avocat de la commune d'Ixelles. Tout en expliquant que le centre de Londres n'est plus accessible aux véhicules motorisés, il a rappelé que le centre de Bruxelles avait été récemment au cœur de débats concernant la mobilité (zone 30, piétonnier, bois de la Cambre, pistes cyclables aménagées sur des bandes de circulation...).

"Tout cela est applaudi par certains, critiqué par d'autres. Mais l'arbitrage se fait dans les urnes, pas devant les tribunaux", a plaidé l'avocat de la commune d'Ixelles.

Pour ce dernier, partant du principe que les magasins restent accessibles, on ne peut pas considérer qu'il est porté atteinte à la liberté de commerce. L'avocat de la commune, renvoyant la cause vers le Conseil d'État, a estimé que la Région et la commune d'Ixelles disposaient d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier ces aménagements qui ne débouchent sur aucun droit subjectif.

Enfin, Timothy Baete (Van Olmen & Wynant), au nom de la Région, a rappelé que l'objectif de cette mise en sens unique était effectivement d'améliorer la circulation du bus 71, faciliter la circulation des piétons et des cyclistes entre les campus de l'ULB et de la VUB et de réduire le trafic de transit. Répondant aux plaignants qui estimaient que le règlement décidant de la mise en sens unique était irrégulier, car non publié au Moniteur, le conseil de la Région a répondu qu'il n'y avait pas d'obligation de publication au Moniteur belge. "C'est la signalisation qui permet aux usagers de prendre connaissance de la décision de la Région", a-t-il expliqué.

Comme l'avait fait avant lui l'avocat de la commune, Timothy Baete a expliqué que la Région ne portait pas atteinte à la liberté de commerce des plaignants. "Il y a un détour à faire, on perd 3 ou 4 minutes, ce n'est pas dramatique, les commerces sont toujours accessibles", a-t-il expliqué, avant d'ajouter que l'on ne pouvait "pas priver la Région de sa liberté politique et de son pouvoir discrétionnaire". Enfin, a estimé l'avocat de la Région, les plaignants ne démontrent pas la réalité d'un éventuel dommage causé par une diminution de la circulation.