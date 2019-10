La Loterie instaure une nouvelle mesure d'avertissement du joueur en ligne

L’entreprise publique compte désormais plus d’un million de joueurs en ligne. Elle tient à les chouchouter. Comme elle gâte les œuvres qu’elle soutient…

La Loterie Nationale a décidé d’appliquer une procédure d’avertissement systématique de ses joueurs en ligne quand ils atteindront, à fréquences rapprochées, leurs limites de dépenses. Ils recevront alors un message les invitant à prendre du recul. Cette mesure viendra s’ajouter à celle prévoyant l’utilisation de modérateurs pour empêcher tout dépassement, qui était déjà en vigueur. Jannie Haek, le CEO de la Loterie, nous l’a annoncé en marge de la "Nuit de la Chance", un événement monté jeudi soir pour fêter les bonnes causes soutenues par l’entreprise publique. Quelque 80 organisations y ont répondu présentes, parmi lesquelles le Comité olympique, la Croix Rouge ou encore Child Focus. "Ces dernières années, nous avons adopté une stratégie qui a restauré la liaison triangulaire entre la Loterie, les joueurs et les bonnes causes", a souligné le CEO. Il a saisi l’occasion pour décerner des awards aux plus méritantes d’entre elles. C’est ainsi que l’ASBL Justine for Kids, Boksrun, l’Ommegang bruxellois, l’Opéra de Wallonie, Brussels Major Events et la Jonge Academie ont été couronnés.

"Notre croissance est modeste, mais structurelle et durable." jannie haek CEO, Loterie Nationale

"Le modèle de la Loterie est articulé sur une grande masse de joueurs pour de petites mises", rappelle Haek. Cette spécificité rend les jeux de loterie responsables par nature, estime-t-il: elle décourage le risque d’assuétude sans le bannir totalement. D’où l’intérêt de la nouvelle procédure de "warning", rendue possible par les capacités d’analyse du comportement offertes par les outils sur le net. "Pour nous, la publicité traditionnelle reste importante, ajoute Haek, car notre modèle nous pousse à augmenter le nombre de clients plutôt que les mises; nous nous adressons à toute la population adulte du pays." Et contrairement aux paris sportifs, qui ont lieu quand il y a match, les joueurs de loterie ne peuvent être avertis autrement que par la publicité quand il y a tirage. L’occasion de rappeler que la cagnotte de l’Euromillions totalise 190 millions d’euros depuis trois semaines. "À certains moments de la journée, on enregistre jusqu’à 50.000 participations par minute."

Quel parcours en 6 ans?

Et puisqu’on en est à parler chiffre, voici quelques données des "années Haek"… L’homme a succédé à Ivan Pittevils à la tête de la Loterie en 2013, pour un mandat de six ans qui arrive à son terme. Depuis lors, le nombre de gagnants est passé de 69 à 79 millions par an, le pay-out, soit le total des gains annuels, de 662 à 920 millions d’euros. Le nombre de points de vente a bondi de 5.344 à 7.204. Quant au nombre de comptes de joueurs en ligne, il a plus que doublé, passant de 443.707 à 1,006 million.