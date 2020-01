La Norvège et la France comptent le plus de femmes à la tête des entreprises

Les grandes entreprises cotées restent très majoritairement dirigées par des hommes en Europe, mais des progrès sont réalisés. La Belgique est classée 6e. Suisse et Grand-Duché sont à la traîne.

Où en est la représentation des femmes au sommet des entreprises en Europe? Sept ans après que la Commission européenne eut proposé une directive recommandant de compter au moins 40% de femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées et des entreprises publiques, l’organisation European women on boards (Ewob) a créé un indice pour mesurer le chemin parcouru. Baptisé "Gender diversity index" (indice de diversité par le genre; GDI), le nouvel outil a été appliqué aux compagnies composant l’indice boursier European Stoxx 600, soit les 600 principales sociétés cotées du vieux continent. L’Ewob a réalisé pour la première fois cet exercice en se basant sur les données disponibles pour l’année 2019. Les résultats qu’elle vient de publier sont interpellants. Trois chiffres résument bien l’état des lieux: les femmes occupent 27% de l’ensemble des postes de direction dans ces 600 sociétés, elles occupent des présidences du conseil dans 7% des cas et des postes de CEO dans 5% des cas.

"Dans la vie réelle, on voit que les hommes et les femmes travaillant ensemble se complètent dans la réflexion, l’apprentissage, la résolution de problèmes complexes et la création de nouvelles idées. Et pourtant, en 2019, quelque chose maintient à un bas niveau le nombre de femmes dans des positions de direction", pointe Päivi Jokinen, la présidente d’Ewob, une organisation qui a pour objet de promouvoir la diversité par le genre.

"Le changement par la législation et les quotas liants reste discutable." Päivi Jokinen présidente d’EWOB

Des progrès ont toutefois été enregistrés depuis le coup de gueule de la Commission européenne donné en 2012. Un tiers des sièges au conseil d’administration des 600 compagnies sont occupés par des femmes. Mais c’est le niveau supérieur de la pyramide: en dessous, les femmes sont beaucoup moins bien représentées. Parmi les dirigeants opérationnels, elles ne sont plus que 16%. Et l’on observe de gros écarts entre les pays. Les meilleurs en termes de diversité sont la Norvège, la France, la Suède et le Royaume-Uni, dans cet ordre, selon les compilations par pays des scores GDI de chaque entreprise (voir tableau). La Belgique est classée 6e, à égalité avec la Finlande, 5e. À l’autre extrémité du classement, la Suisse et le Luxembourg sont les derniers de la classe: 10 des 20 dernières compagnies sont suisses.

Cofinimmo championne belge

Dans le détail des entreprises, c’est la compagnie suédoise Castellum qui obtient la meilleure performance, devant cinq françaises emmenées par Kering. "Nous avons résolument travaillé avec une direction égale parce que nous savons que cela nous rend meilleur et plus profitable", a commenté Henrik Saxborn, le CEO de Castellum.

La première belge est la société immobilière réglementée Cofinimmo, qui apparaît au 11e rang. Chez Cofinimmo, il y a 5 femmes sur 12 au conseil d’administration, 2 sur 5 au comité de direction et 2 sur 7 dans les comités d’audit et de rémunération.

Dans le bas du classement, 53 compagnies affichent de très faibles scores, autrement dit: sont très nettement dominées par des hommes. Et 3 sociétés… ne comptent même aucune femme dans les fonctions dirigeantes!