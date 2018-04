La TVA à 21% fait rater des contrats au secteur de la formation

Concurrence déloyale, proteste Federgon , la fédération des prestataires de services RH, qui représente également certains acteurs de la formation professionnelle. Hier, le directeur général de Federgon, Herwig Muyldermans, et Ann Cattelain, responsable du service juridique, sont revenus sur cette disposition, réclamant d’urgence un geste du ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA). "Il est plus que temps que le gouvernement applique un ‘ level playing field ’ pour assurer une concurrence à armes égales " , dit Ann Cattelain.

Pourquoi Federgon s’inquiète-t-il de ce dossier? Car l’un des gros enjeux de la formation touche à l’apprentissage des langues . Federgon constate que l’introduction de la TVA à 21% pour les entreprises de formation leur a mis des bâtons dans les roues. Les ASBL s’approprient en effet tous les marchés publics et les acteurs privés ont vu leurs parts de marché dégringoler. Un exemple concret? Lors d’une mission relative à des cours de français et de néerlandais pour un service public, le taux de TVA à 21% a relégué en seconde place une des entreprises privées qui pratiquait un tarif similaire à l’ASBL concurrente.

Des pertes importantes

Ces acteurs sont en effet enregistrés comme ASBL, et sont donc dispensés de TVA. "Une directive européenne propose de préciser les conditions de TVA à 0% pour les ASBL en précisant que cela doit se faire sans concurrence déloyale. Ils en discutent au gouvernement, mais un parti en particulier cale", explique Ann Cattelain chez Federgon. Serge Langerock confirme. "Les universités donnent de plus en plus de formations post-universitaires, et elles sont protégées par certains partis qui leur sont proches". Comme, dit-on, le CD&V. Mais il ne croit pas en la directive. "Cela ne servira à rien, car il est impossible de donner la preuve qu’on a perdu l’appel d’offres en raison de la TVA." Pour lui, il faut soit un taux à zéro pour tout le monde, soit pour personne.