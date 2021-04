La TVA sur les ventes en ligne bientôt simplifiée dans l'UE

De nouvelles règles de TVA entreront en vigueur le 1er juillet dans l'UE pour faciliter l'e-commerce et rendre plus équitable la concurrence avec les sociétés extra-européennes.

Guichet unique

Lorsque le consommateur achètera des marchandises en ligne en provenance d’un pays situé au sein ou en dehors de l’UE, le taux de TVA qui lui sera appliqué sera le même que pour les marchandises acquises dans son propre pays. Les nouvelles règles garantissent, en effet, le paiement de la TVA dans le pays où a lieu la consommation des biens et des services . Le nouveau dispositif vise aussi à permettre aux entreprises de déclarer et payer leur TVA dans l’UE via le portail du guichet unique (pour les importations).

À compter du 1er juillet, les entreprises seront en mesure de déclarer et de payer la TVA par voie électronique pour toutes les ventes intra-UE à l’aide d’une seule déclaration trimestrielle. Le nouveau système doit permettre aux entreprises d’économiser jusqu’à 2,3 milliards d’euros par an en coûts de conformité.

Écart de TVA

Ces nouvelles règles doivent aussi contribuer à régler le problème de l’écart de TVA, autrement dit la différence entre les recettes de TVA attendues et la TVA effectivement perçue dans chaque État membre, et ainsi renforcer la lutte contre la fraude fiscale et augmenter les recettes publiques. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que l’écart de TVA atteignait 140,04 milliards d’euros en 2018 dans l’UE et 3,6 milliards en Belgique.