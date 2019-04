La Wallonie s'expose au plus grand salon mondial de la technologie industrielle

Cette semaine se tient l’Hannover Messe, le salon de l’industrie et de la technologie. Le rendez-vous est le plus important du secteur industriel au monde. L’occasion pour 25 exposants wallons de dévoiler leur savoir-faire.

"Pour les ingénieurs, ce salon, c’est un peu la Mecque ou Saint-Jacques-de-Compostelle." La comparaison de Gisèle Marien, project manager pour l’Allemagne et l’Autriche à l’Awex, n’est probablement pas exagérée. Durant toute cette semaine se déroule à Hanovre, la "messe" de l’industrie et de la technologie. L’événement est le plus important dans le monde. Il s’étend sur 27 halls d’exposition, faisant presque passer le Salon de l’auto pour une petite fête de village. Avec six grandes thématiques (énergie intégrée, entreprise numérique, automatisation…) le salon ratisse large, permettant à un important spectre d’entreprises de se sentir concerné par le rendez-vous. Des acteurs comme IBM, LG, T-Mobile se mélangent à des producteurs de compresseurs ou des fabricants de drones, sans compter évidemment toutes les technologies peu compréhensibles pour les non-initiés.

L’Awex est une habituée du rendez-vous allemand. Installée dans le hall 2, réservé à la recherche et l’innovation, elle rassemble sur un même stand 25 exposants du sud du pays. "Ils sont de toute sorte, ce qui permet de montrer une image assez large de ce qui se fait dans notre Région", glisse encore la responsable de l’Agence wallonne. Start-ups, spin-off, PME et même des plus grosses structures ont fait le déplacement. "Il y aussi plusieurs centres de recherche et des universités", explique encore Gisèle Marien.

"Assez étonnamment, le salon est aussi un bon moyen pour nouer des contacts avec des entreprises wallonnes." Philippe Mack CEO de PEPITe

PEPITe fait partie des entreprises installées sur le stand wallon. Lancée il y a une quinzaine d’années, cette entreprise liégeoise est spécialisée dans l’exploitation des données dans l’industrie. "Il s’agit en réalité d’une véritable matière première qu’encore trop peu d’entreprises utilisent", explique Philippe Mack, CEO et fondateur. PEPITe se charge d’analyser des données afin de repérer les anomalies comme une surconsommation d’énergie ou une perte de rentabilité. "Pour le moment, dans beaucoup de cas, l’ingénieur va se baser sur un tableau Excel avec toutes ses données, sans pouvoir rapidement repérer où est le problème. Notre solution permet de faciliter le processus", résume le CEO. Le salon allemand est une première pour le chef d’entreprise. "Nous avons des projets qui se concrétisent en Allemagne et il s’agit d’un marché que nous aimerions encore plus développer", justifie le responsable. Mais la recherche de nouveaux clients n’est pas son unique objectif. "Assez étonnamment, c’est aussi un bon moyen pour nouer des contacts avec des entreprises wallonnes, sourit-il. On dispose de plus de temps pour s’intéresser à ce que font les autres et créer des liens utiles."