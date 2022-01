La carpe aux œufs d'or

Pas n'importe lesquels: des koïs, grosses carpes de luxe, baraquées comme des sumos, mais paisibles, dociles, intelligentes (elles ont une mémoire d'éléphant) et gracieuses, avec leurs deux paires de barbillons sous la bouche. Et surtout, hors de prix. Du petit alevin pas plus long que l'ongle, aux jumbos d'1 mètre 30 (et 35 kg), leur valeur peut grimper jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros .

250 modèles

L'animal aquatique, qui vit parfois un siècle en eau douce et froide, dans des bassins d'agrément où son calme apporte beauté et sérénité, doit avoir idéalement le nez, la queue et la dorsale immaculés, une tête bien ronde non aplatie et un corps équilibré élégant à la nage. Et, bien évidemment, des motifs dont la couleur et l'emplacement détermineront la rareté.