"La concurrence? Même pas peur. Docks Bruxsel est différent"

Ouvert il y a trois ans déjà, le dernier centre commercial bruxellois mis sur le marché a eu des débuts difficiles. Le propriétaire canadien reste confiant et mise sur le long terme. Les derniers chiffres d’affaires et de fréquentation tombés en juillet lui donnent raison.

Il ne communique pas souvent; il préfère agir, Peter Todd, le fondateur de Portus Retail, société anglaise de gestion d’actifs immobiliers importants parmi lesquels figure depuis 18 mois le centre commercial Docks Bruxsel. Alors, quand il passe par Bruxelles et qu’il est disponible, on en profite pour lui poser toutes les questions qui nous titillent depuis trois ans, depuis que ce projet conçu dès 2010 par Equilis (Groupe Mestdagh) a ouvert ses portes.

Et la première est bien sûr de lui demander s’il ne regrette pas d’avoir acheté pour un puissant fonds de pension canadien de l’Alberta (AIMCo, 108 milliards de dollars canadiens en actifs diversifiés) ce tout jeune actif commercial au tandem belge à Equilis – TPF, avec la difficile mission d’en assurer la croissance sur le long terme.

Pour montrer qu’on ne se contentera pas de slogans à l’américaine – style "Just do it" – et de réponses évasives, on lui rappelle les débuts pour le moins difficiles: les couacs autour du positionnement et de la gestion chaotique du complexe de cinémas White (présentés à tort comme une des locomotives du complexe), les mauvais résultats et le départ de plusieurs enseignes phare, dont le magasin Match apporté sur les fonts baptismaux par la famille Mestdagh.

Vue en plein écran ©BELGAIMAGE

Le patron sourit: il a préparé ses chiffres pour bétonner son argumentaire. "Si nous avons porté notre dévolu sur cet actif tout neuf et non stabilisé et si nous avons convaincu nos investisseurs institutionnels de mettre plus de 300 millions d’euros sur la table, c’est que nous étions pleinement convaincus de pouvoir faire croître cette valeur initiale. Significativement. Oui, ce centre était immature et l’est toujours; mais ses objectifs de départ n’avaient pas été placés trop haut. Et c’est ce qui nous a séduits: il offrait de belles perspectives de croissance à 5 ans. Nous avons repris les commandes du complexe voici 18 mois et la croissance que nous visions, avec notre directeur local, Mathias Blot, est déjà au rendez-vous alors que nous négocions pour l’instant les premiers changements de locataires pour une vingtaine de cellules commerciales", assure Peter Todd, qui aligne deux chiffres pour appuyer ses propos: la fréquentation, en hausse de 9% depuis janvier dernier, et le chiffre d’affaires, en croissance de 8% sur la même période en moyenne, avec des pics par segment de plus de 20% (voir tableau).

Lire aussi | Visite à 360° de Docks Bruxsel

Croissance dans la durée

Le patron de Portus Retail, société londonienne spécialisée dans la gestion des actifs commerciaux européens de taille, se veut d’ailleurs rassurant à tous les étages, du rooftop avec salle polyvalente aux parkings. L’homme dit ne scruter pour ses investisseurs institutionnels que des actifs supérieurs à plus de 100 millions d’euros. Et miser sur la valeur ajoutée apportée sur le long terme. "Le Docks Bruxsel avait le profil idéal pour faire valoir notre expertise auprès de notre client, intéressé par un rendement progressif et solide dans la durée, sur une vingtaine d’années en théorie. Nous ne travaillons pas pour des promoteurs ou pour des propriétaires qui veulent une croissance de valeur rapide et court-termiste. Ce n’est pas notre ADN", précise-t-il, campé dans les bureaux du deuxième étage de l’ancien bâtiment Godin restauré, où il nous reçoit.

Turnover Qui part? Qui arrive? 1. Les enseignes en fin de bail et celles qui les remplacent Take off et Mer du Nord par Snipes (2 cellules fusionnées)

et par (2 cellules fusionnées) Mano et Terre Bleue par Only (2 cellules fusionnées)

et par (2 cellules fusionnées) Jogging +/Sole/Lingerie Fragile par Jack & Jones (3 cellules fusionnées)

par (3 cellules fusionnées) Iu par Holland & Barrett

par Twice as Nice par Equivalenza

par Scarlet par Skoda Experience Store

par Muller par Gilance

par Darcis par Rodania

par Match par Mediamarkt

par Unisa par une enseigne beauté (12/2019)

par une enseigne beauté (12/2019) JBC par une enseigne mode (01/2020) 2. Les cellules vides enfin occupées Hema

Carrefour Express

Mediamarkt (enseigne loisirs) 3. Les contrats renégociés Riverwoods

Cricket & Co

Michaël Kors

Et quand on lui demande d’énumérer les atouts du centre commercial qu’il suit de très près pour l’instant, il renvoie aux murs environnants et à leur potentiel énorme. Selon lui, l’emplacement est original, l’espace disponible pour les animations et les événements l’est tout autant, avec ses vastes esplanades extérieures. Le potentiel offert par la mixité des fonctions prévues (bureaux/commerces/espaces événementiels/résidentiels) est unique, tout comme l’accessibilité en transports en commun. Et oui, ses clients investiraient bien dans le futur volet résidentiel du quartier, toujours dans les cartons, si cet actif est vendu en bloc.

15 millions pour affiner l’offre

On lui fait remarquer que tout semble pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme si Docks Bruxsel était le paradis sur terre. Il réagit: "Si le paradis, c’est d’avoir des marges progressives pour autant qu’on bosse dur pour cela, alors oui: les actionnaires-propriétaires pour lesquels je travaille acceptent qu’on investisse selon les besoins identifiés. Durablement. C’est un vrai bonheur."

"Je n’oublie pas l’arrivée prochaine du centre commercial Européa, au Heysel. Mais, je le répète, notre ADN est atypique et nous continuerons à nous positionner différemment."

Combien, pour atteindre le septième ciel? "Je dispose d’une enveloppe de 15 millions d’euros pour rectifier le tir en renforçant l’identité du complexe, en misant essentiellement sur l’événementiel, les loisirs et sur l’adaptation des infrastructures pour permettre de mieux accueillir notre clientèle cible. Même lorsque les magasins sont fermés, le soir et le dimanche, même si la législation belge est très contraignante à ce sujet, ce quartier doit continuer à vivre, à attirer les clients. On va notamment investir dans les réseaux sociaux, le digital media, la signalétique et dans une couverture des espaces communs extérieurs pour abriter les visiteurs du vent", énumère le patron.

Lire aussi | Le White Cinema peut rester à Docks Bruxsel

Reste la concurrence accrue, dans et autour de Bruxelles, qui s’annonce solide dans les prochains mois et années. "Même pas peur!, résume Peter Todd. Un, je ne suis pas un doux rêveur et je suis allé voir comment un de nos concurrents (AG Real Estate, NDLR) a repensé City 2, en misant beaucoup sur son ‘Food Court’. Je suis au courant de l’extension imminente du W Shopping, de la rénovation du Westland. Je n’oublie pas l’arrivée prochaine du centre commercial Européa, au Heysel. Mais, je le répète, notre ADN est atypique et nous continuerons à nous positionner différemment, en misant sans (trop) compter sur les loisirs et le business to business, notamment. Deux, le ratio de mètres carrés commerciaux par tête d’habitant est ici un des plus bas d’Europe; et le pouvoir d’achat reste un des plus solides. Il y a donc de la marge de ce côté. Ce qu’il faut surtout améliorer, c’est d’avoir une offre commerciale réactive, qui s’adapte constamment à la demande. Aujourd’hui, le moyen de gamme pique du nez, au profit des enseignes bon marché et de celles de niche ou de luxe. Nous jouons sur ces deux tableaux, en attirant par exemple au même moment Hema, Holland & Barrett (produits de santé), Gilance (maroquinerie) et même Skoda (voitures), pour un espace expérimental."