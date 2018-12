La croissance d'une entreprise prédite par la lexicologie

Le bureau Graydon et une équipe de chercheurs néerlandais ont réussi un joli tour de passe-passe: ils ont démontré que la manière dont une entreprise rédige son site web "trahit" ses chances de croître.

Dans quel mesure le langage utilisé traduit-il l’intention? Le choix des mots permet-il de prédire le comportement futur? Deux questions qui pourraient nourrir le scénario d’un film de science-fiction, mais qu’on peut aussi appliquer au monde des entreprises, en passant au crible les mots qu’elles publient sur leur site internet… Les chercheurs d’une université néerlandaise spécialisée dans l’étude des données, la Jheronimus Academy of Data Science (JADS), ont collaboré avec les experts de Graydon, le bureau d’informations commerciales et financières. Ils se sont penchés sur les sites web de plusieurs milliers de PME de Belgique et des Pays-Bas, afin d’y sonder les combinaisons de mots utilisés et d’essayer de les corréler avec leur croissance.

"Nous sommes capables de nous prononcer sur une probabilité de croissance pour chaque entreprise étudiée." Eric Van den Broele senior manager de la Recherche & Développement chez Graydon

Concrètement, les chercheurs de JADS ont utilisé les données et les connaissances de Graydon. Ils ont ciblé les mots qui évoquent la qualité, l’orientation client et l’ouverture d’esprit de chacune des 8.000 PME sélectionnées sur base d’une série de critères de recherche. Précisons que pour commencer, ils ont limité l’exercice aux sites rédigés en néerlandais. Ils ont cherché à répondre à des questions telles que: l’entreprise est-elle tournée vers l’intérieur ou l’extérieur? A quel pont est-elle innovante? Est-elle orientée client? Est-elle en mesure de s’imposer face à ses concurrentes?...

Ils ont ensuite recouru à la technologique de l’apprentissage automatique ("Machine Learning") pour transformer le fruit de leurs récoltes sur les sites en données, soumises à l’analyse par ordinateur. C’est donc en somme l’intelligence artificielle et l’ordinateur qui ont, in fine, calculé la relation entre les mots et la croissance des entreprises analysées.

On pourra enquêter sur les sociétés individuellement

Et le modèle fonctionne, ont conclu les experts de JADS et de Graydon. Il y a bel et bien un rapport entre les mots, le lexique utilisé par les entreprises sur leur site et le fait qu’elles vont croître ou non dans le futur… "Nous sommes capables de nous prononcer sur une probabilité de croissance pour chaque entreprise étudiée", souligne Eric Van den Broele, le senior manager de la Recherche & Développement chez Graydon.

L’étude a aussi démontré qu’on peut obtenir de meilleurs résultats avec l’apprentissage automatique qu’avec les techniques traditionnelles pour prédire la croissance économique, ajoutent JADS et Graydon dans leur communiqué commun. "Avec le Machine Learning, ce n’est pas l’être humain, mais l’ordinateur qui étudie les relations entre les différentes valeurs", soulignent-ils.

A quand le français?

Dans l’immédiat, Graydon ne va pas utiliser les résultats de cette recherche dans les modèles de notation qu’il emploie pour classer les entreprises dans sa banque de données. Mais il n’exclut pas de le faire dans un avenir plus ou moins proche. "Il reste à voir comment ces résultats peuvent être appliqués à un plus grand nombre d’entreprises", dit-il.

Quant aux chercheurs de JADS, on devine qu’ils voudraient poursuivre l’aventure: "Les premiers résultats de l’étude seront publiés prochainement, tandis que d’autres nous poussent à poursuivre la recherche", souligne dans le communiqué le Professeur Arjen van Witteloostuijn, de la Jheronimus Academy.

Reste à voir si le système fonctionnera aussi bien dans d’autres langues, à commencer par le français…