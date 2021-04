La famille Blokker vend sa participation dans Casa

Blokker a conclu un accord pour vendre la totalité de sa participation dans Casa à la société d'investissement Globitas, ainsi qu'à la direction. Cette transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, n'aura aucun impact sur le personnel Casa présent dans les différents pays , a assuré la famille Blokker. "Avec Globitas comme nouvel actionnaire, Casa continuera à s'investir dans la croissance de l'entreprise et dans l'expansion de ses activités omnicanal", a souligné Casa qui a clôturé le dernier exercice avec un résultat d'exploitation positif "pour la première fois depuis des années.

En 2017, la direction a lancé un plan stratégique pour replacer Casa au premier plan dans le secteur de l'intérieur et des articles de décoration. La marque, rachetée en 1988 par le Néerlandais Blokker, détient 500 magasins de décoration et d'aménagement intérieur dans huit pays, employant plus de 3.100 personnes.