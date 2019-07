La famille Frère cède les magasins de Brussels Airport

La chaîne de magasins d'aéroports belges International Duty Free (IDF) est cédée au groupe français Lagardère.

La Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), véhicule de placement de la famille Frère, a vendu sa filiale International Duty Free (IDF) au groupe français Lagardère. International Duty Free appartenait à 100% à la CNP Depuis sa création en 1958, la société exploite les "Belgian Sky Shops", les premiers magasins hors taxe à Brussels Airport.

250 millions d'euros C'est l'offre de Lagardère.

Aujourd'hui, IDF gère plus de 30 boutiques de mode et de confiserie hors taxes à Brussels Airport. La société possède également deux magasins à l'aéroport de Charleroi. Sous le nom "The Belgian Chocolate House", la société exploite des chocolateries à Bruxelles-Sud, à Anvers, au Luxembourg et au Kenya.

IDP comprend également les enseignes Fashion Studio, The Luxury Hall, Summer Time et Precious Time (mode et montres) et Epicure (gastronomie). La société a également noué des partenariats avec des marques de mode réputées telles que Longchamps et Hugo Boss.

Huit fois le bénéfice opérationnel

35 pays Lagardère Travel Retail opère dans 35 pays, à travers 240 aéroports et 750 gares et stations de métros

Lagardère a mis 250 millions d’euros sur la table pour IDF, soit huit fois le bénéfice opérationnel (ebitda). La transaction doit être finalisée au dernier trimestre de 2019. Cet accord renforce la position de Lagardère Travel Retail en tant que second opérateur mondial du Travel Retail,et troisième opérateur mondial en Duty Free & Mode en aéroports. La société opère dans 35 pays, à travers 240 aéroports et 750 gares et stations de métro où elle gère 4.600 boutiques et restaurants pour un chiffre d’affaires de 3,673 milliards d’euros en 2018, qui représente 51% des revenus du Groupe Lagardère également actif dans les médias, l’édition et le sport-divertissement.