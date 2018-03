La fin de la partie est proche pour les magasins 'La Grande Récré'

Ludendo a six mois pour sauver sa peau. Le propriétaire de l'enseigne de jouets la Grande Récré vient d'être placé en redressement judiciaire par le tribunal du commerce de Paris en raison des difficultés commerciales et financières rencontrées depuis plusieurs mois. Deux administrateurs judiciaires ont été nommés pour tenter de préserver le maximum des 400 établissements Ludendo répartis en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. A défaut d'avoir trouvé la parade, les Français devront mettre la clé sous le paillasson.