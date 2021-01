La fondation, idéale pour la transmission d'entreprise familiale

Les fondations privées commencent à s'imposer en Belgique comme instruments privilégiés pour préparer les transmissions des entreprises familiales. C'est ce qu'a observé le cabinet de conseil BDO en relevant la forte augmentation de leur nombre l'an dernier. En 2020, 206 fondations privées ont été créées dans notre pays, contre 129 un an plus tôt. Et la part des fondations avec bureau administratif a crû plus fortement que les autres. Ce qu'il s'est passé entre-temps ? Depuis mai 2019, les fondations ne doivent plus compter trois administrateurs, mais peuvent se contenter d'un seul. Ce qui fait une sacrée différence.