La formation des salariés touchée par le virus et l'impréparation des formateurs

La formation des salariés a subi elle aussi, sans surprise, l'impact de la crise en 2020. Le volume de formations a toutefois chuté plus nettement que le total des heures travaillées, selon la tendance déduite par le groupe de services de ressources humaines (HR) Securex de l'évolution de sa base de clients. Le recours intensif au chômage temporaire ne suffit donc pas pour expliquer une telle baisse. Pour comprendre celle-ci, il faut s'en référer au confinement et à la vitesse (la lenteur) d'adaptation des organismes formateurs à la nouvelle donne, la formation à distance.

Le premier confinement a eu l'impact le plus fort, avec des chutes de 91 et 79% en avril et mai 2020, puis on a enregistré une certaine reprise des formations durant l'été, souvent dispensées à des groupes plus restreints, avant le deuxième confinement, où la baisse s'est avérée moins prononcée. Les organismes formateurs ont dû adapter en accéléré leurs offres à des formes d'enseignement hybrides ou numériques. Et "ils n'étaient pas suffisamment préparés à convertir leurs cours en enseignement numérique à distance", souligne Guillaume Bosmans. Ils ont toutefois fait des progrès durant l'année, avec pour résultante qu'ils ont pu donner davantage de formations hybrides ou entièrement numériques au deuxième "lockdown".