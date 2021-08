La francophonie comme nouveau vecteur économique

Le patronat français ouvre son université d'été à l'ensemble des entreprises francophones, une première pour renouer le contact qui en appelle d'autres.

À la tribune de la REF, la rencontre des entreprises francophones, organisée par le Medef, le patronat français, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, a fait forte impression et donné un souffle à cette organisation: "Les pages d'histoire qui se sont écrites entre nos pays sont celles du passé. Ce ne sont pas celles que nous vivons aujourd'hui et ce ne sont pas celles que nous devons écrire pour nos enfants." Comprenez: il faut aujourd'hui faire fi du passé et du passif colonial et relancer des collaborations économiques entre les pays européens et africains.

C'est l'objectif de cette rencontre d'été du Medef, traditionnelle dans l'hexagone mais ouverte pour la première fois à l'ensemble des entreprises francophones. "L'Union européenne est née d'un projet économique. Le Commonwealth joue la même carte au niveau mondial pour la sphère anglo-saxonne. La francophonie peut, doit, avoir la même démarche", plaide Geoffroy Roux de Bezieux en ouvrant cette session qui rassemblait 27 organisations patronales francophones et plus de 550 hommes et femmes d'affaires de 31 nationalités.

16% Les pays de la francophonie représentent 16% du PIB mondial.

"Les pays francophones représentent 16% du PIB mondial, et représentent surtout un énorme potentiel de développement", estime Olivier de Wasseige, l'administrateur délégue de l'UWE, accompagné d'une trentaine d'entrepreneurs wallons. "27% des exportations wallonnes partent vers des pays francophones, soit 13 milliards d'euros."

La France se taille la plus grande part de ces exportations à hauteur de 10 milliards, mais la part relative de ces exportations diminuent, remarque de Wasseige. Sur le plan des investissements, la France est le troisième acteur en Wallonie après les États-Unis et la Flandre. "Mais les investissements francophones hors France représentent tout de même 10 milliards d'euros sur ces 12 dernières années."

La plus grande part des pays francophones sont des pays en développement dont le potentiel est donc énorme. À condition de trouver les financements pour les grands projets. "Mais toute l'exportation ne concerne pas de grands projets d'infrastructure", précise Pierre Mottet, président désigné de l'UWE. "Il y a donc une véritable carte à jouer. La question du financement ne se pose donc pas pour tous de la même manière.

"Venez donc investir chez nous", appelle Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Benin. "En ne le faisant pas, ce n'est pas à l'Afrique que vous faites du tort, mais à vous-même en laissant échapper un marché en croissance où d'autres ne vous attendent pas, à commencer par la Chine."

Lever la barrière de la langue

Concrètement, les hommes d'affaires wallons présents sur l'Hippodrome de Longchamps le sont surtout pour l'aspect relationnel et (re)nouer des contacts. "Un tel plaisir de rencontrer enfin des gens en chaire et en os", lâche Michel Croisé, président de Sodexho Belgique-Luxembourg. Christian Lange, le patron de Glutton, pour qui la France est le premier marché à l'export, partage ce sentiment.

"La plupart du temps, les partenaires internationaux de grands projets parlent tous un mauvais anglais. Autant parler un bon français..." Jean-Luc Maurange CEO de John Cockerill

Jean-Luc Maurange, CEO de John Cockerill est familier de ces rencontres. "Il y a du sens à ce que les entreprises francophones s'unissent, particulièrement dans le secteur énergétique, qui réclament de grands projets d'infrastructure. La plupart du temps, les partenaires internationaux de tels projets parlent tous un mauvais anglais. Autant parler un bon français..."

Dans la mesure où la barrière de la langue constitue encore souvent un frein à l'exportation pour les entreprises wallonnes, une approche plus économique de la francophonie peut assouplir les relations. "Et réduire aussi les coûts énormes de traduction et d'adaptation des contrats au modèle anglo-saxon qui régit la plupart du temps les relations commerciales", pointe Olivier de Wasseige.