La haute finance belge s'invite dans la lutte des géants de la certification

Né en 1867 , l'expert français de la certification et du contrôle Apave se cherche un nouveau souffle outre-Quiévrain. Histoire de ne pas se laisser distancer par ses principaux concurrents que sont les SGS, Bureau Veritas et autres Socotec.

Mais la teinte belge va plus loin que cette recherche de capitaux d'Apave. Et pour cause, au rang de conseiller de Multifin depuis mai 2019, l'on retrouve Gérard Lamarche. Ancien co-administrateur délégué de GBL, l'intéressé connaît bien le secteur de la certification et du contrôle puisqu'il siège depuis 2013 déjà au conseil d'administration du leader mondial de l'inspection qu'est le groupe suisse SGS, avec ses plus de 94.000 employés et un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de francs suisses en 2020, soit 5,2 milliards d'euros. SGS… qui est en portefeuille depuis 2013 du holding des familles Frère-Desmarais, fort de leur participation de 18,9% valorisée à quelque 3,3 milliards d'euros à dater de septembre dernier.