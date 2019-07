La marque "Belgique" vaudrait 571 milliards d'euros

Que vaut la marque "Belgique"? Précisément 571 milliards d’euros, selon un bureau spécialisé. Tentative de décryptage du processus de valorisation d’une marque avec Jorn De Neve, associé chez KPMG, Michel De Wolf, professeur à l’UCLouvain et l’économiste Etienne de Callataÿ.

Frites, Diables Rouges et dette publique. Vu de l’étranger, ou de l’intérieur, la marque "Belgique" véhicule des images, des messages et suscite des réactions. Immanquablement, l’apposition du label "belge" à un produit ou un service, à une entreprise ou à une personne, influence sa perception et, par extension, la valeur qu’on lui accorde.

Dans le monde des affaires, cette problématique est connue. À l’échelle des entreprises, valoriser une marque consiste à attacher un nombre à un actif immatériel dont la valeur ne peut être déterminée par la seule agrégation d’éléments quantitatifs. Typiquement, le franchisage, la concession de licences ou les fusions et acquisitions sont autant d’exemples où la valorisation d’une marque est une préoccupation majeure. À l’échelle d’un pays, la tâche devient encore plus complexe (et abstraite).

"Si on vendait la Belgique avec sa population et son patrimoine, le goodwill serait alors énorme." Michel de wolf Professeur à l’uclouvain et l’uliège

Cet exercice, le cabinet de conseil britannique Brand Finance en a fait son domaine d’expertise. Chaque année, il publie le "Nation Brands Report", classant les pays en fonction de la valeur de leur marque, selon la méthode du "royalty rate" (nous y reviendrons). En 2018, la marque "Belgique" était évaluée à 643 milliards de dollars (571 milliards d’euros) et se plaçait en 24e position d’un classement dominé par les Etats-Unis (25.899 milliards), la Chine (12.779) et l’Allemagne (5.147). Le Royaume-Uni, le Japon, la France, le Canada, l’Italie, l’Inde et la Corée du Sud complétaient, eux, le top 10.

Pour obtenir ces chiffres, le bureau britannique applique une formule dont il a le secret, mêlant l’abstrait et le concret, l’image et les chiffres. Technique, certes, la méthode est ancrée dans le réel. Elle est directement inspirée de la pratique des techniques de valorisation de marques d’entreprises pratiquées par les grands cabinets d’audit et de conseil. Avec une touche de folie et de liberté en plus.

Deux approches pratiques

Comment les marques d’entreprises sont-elles valorisées? D’emblée, Jorn De Neve, spécialiste de la valorisation d’entreprises et des fusions et acquisitions chez KPMG, nous rappelle la question à se poser lors de la recherche de la valeur de tout actif: "Quel serait le prix qu’un investisseur serait prêt à payer, dans un marché ouvert, sans qu’il y soit contraint et qu’il possède toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée?" Cette même logique est sous-jacente à la valorisation d’une marque.

Avec ce premier élément en tête, il convient d’introduire deux concepts clés.

Fusions, acquisitions et "goodwill". Lorsqu’une société en acquiert une autre, elle s’offre aussi sa marque. Au niveau comptable, la valeur de celle-ci est reprise dans le goodwill, ou l’écart d’acquisition, soit la catégorie comptable reprenant les éléments immatériels (clientèle, marque, expertise), mais valorisés, pour lesquels l’acquéreur paye un supplément aux éléments plus aisément quantifiables (comptes, infrastructures, stocks). D’après Michel De Wolf, professeur en sciences de gestion et en droit des affaires à l’UCLouvain et à l’ULiège: "Le goodwill se calcule en faisant la différence entre le prix que l’acquéreur serait prêt à payer (la valeur de marché) et la juste valeur de l’actif et du passif de la société (la valeur comptable)."

Seulement, selon l’hypothèse farfelue où la Belgique serait "rachetée" par un autre pays, Michel De Wolf explique: "Mon intuition est qu’il n’y aurait pas de goodwill. La Belgique est un pays terriblement endetté et les actifs (infrastructures, comptes de l’Etat) ne permettraient pas de contrebalancer le niveau d’endettement du pays, de sorte que l’acquéreur de l’Etat ne consentirait pas à payer un supplément. Du point de vue purement comptable, il n’y aurait, selon moi, pas de goodwill et donc pas de valeur accordée à la marque ‘Belgique’."

Attention tout de même à la nuance, cette première hypothèse ne concerne que la revente de l’Etat. Michel De Wolf ajoute d’ailleurs: "Si on vendait la Belgique avec sa population et son patrimoine, le goodwill serait alors énorme."

Licences et "royalty rates". En charge de la valorisation de marques pour des dizaines de concessions de licences, Jorn De Neve (KPMG) explique: "Pour évaluer la valeur qu’apporte la marque à un produit, on fonctionne par simulations. On imagine le cas où la marque serait louée à une autre entreprise pour vendre des produits et on recherche le taux, le royalty rate à appliquer."

Ce taux est la véritable fondation de la méthode employée par Brand Finance pour son classement des pays en fonction de la valeur de leur marque. Destiné à déterminer la redevance payée par le "loueur" en l’échange de l’utilisation de la marque, le royalty rate est établi en agrégeant plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs. "Typiquement, les éléments liés à la marge bénéficiaire de l’entreprise, la part de marché et tous les autres indicateurs de la performance de la marque mais aussi des facteurs moins quantifiables entrent en considération lorsque l’on détermine le taux. On se base aussi sur des benchmarks (points de comparaison), les taux appliqués en réalité pour les marques de certaines sociétés étant accessibles via des banques de données spécialisées. Plus la marque est forte, plus elle influencera le taux final."

Ramené à l’échelle d’un pays, l’exercice est plus ardu. Concrètement, le défi réside ici dans l’élaboration et le calcul du royalty rate qui serait appliqué à un produit arborant un label "made in Belgium", afin de refléter la valeur ajoutée au produit par le label seul. Comme l’indique Jorn De Neve: "Ce qui est difficile quand on souhaite répliquer la tâche à l’échelle d’un pays, c’est qu’il n’existe pas de benchmark. Il faudrait aussi mettre au point toute une série d’indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs (KPIs) à inclure dans l’élaboration du taux."

Construction d’un indice belge

Pour établir son classement des marques, le bureau d’études Brand Finance s’est précisément inspiré de cette dernière méthode. D’abord, en construisant des indices par pays (de manière analogue aux agences de notation) permettant d’attribuer une note à toute une série d’indicateurs censés capturer, ensemble, l’essence de la marque de chaque pays (qualité de vie, niveau d’éducation, taille du marché, etc.), puis, en déterminant un royalty rate adéquat.

Pour mieux comprendre comment l’indice fondateur peut être établi, nous avons demandé à Etienne de Callataÿ, économiste et administrateur de la société d’investissement Orcadia, de lister les indicateurs de performance belges qui influenceraient le plus significativement le royalty rate du pays, et donc la valeur, de la marque "Belgique". Ainsi, en reprenant la méthode de Brand Finance, il s’agirait ensuite d’établir une notation permettant de déduire un taux, lui-même opposable aux projections de revenus de la Belgique. Selon Etienne de Callataÿ, cette note serait dérivée de 20 facteurs, positifs et négatifs (voir infographie), dont l’endettement public, les produits phares (bières, frites et Diables Rouges), la qualité de vie ou la complexité du paysage politique et institutionnel font partie.