La nouvelle loi sur l'insolvabilité étend le champ de la faillite à toute forme d'entreprise

La loi réformant l’insolvabilité entre en vigueur ce 1er mai. Elle étend considérablement le champ d’application du régime de la continuité (PRJ) et de la faillite, allant jusqu’à inclure les organisations sans personnalité juridique distribuant des avantages importants à ses membres.

La réforme du droit des faillites et de la réorganisation judiciaire est entrée en vigueur mardi. Rédigée à l’initiative du ministre de la Justice Koen Geens, la loi du 11 août 2017 "portant insertion du Livre XX ‘Insolvabilité des entreprises’ dans le Code de droit économique" introduit quelques changements majeurs dans notre droit national, dans le double objectif de mieux protéger les tiers des entreprises défaillantes et de permettre à celles en difficulté passagère de mieux se reprendre. Un tour d’horizon des principales innovations...

> L’extension du champ d’application du régime de la continuité et de la faillite à toutes les entreprises

Pourra être poursuivie en faillite: toute personne physique exerçant à titre indépendant une activité professionnelle, y compris les professions libérales; toute personne morale à l’exclusion de celles de droit public et, pour ce qui est de la continuité (PRJ), à l’exclusion aussi des institutions du secteur financier; toute organisation sans personnalité juridique distribuant, de droit ou de fait, des avantages à ses membres ou à ses dirigeants de droit ou de fait.

Sans doute soucieux d’éviter un trop grand flou juridique, le législateur a tenu à préciser quelles personnes de droit public sont effectivement exclues du champ d’application. Il en a dressé la liste: il s’agit de l’Etat fédéral, des Régions et Communautés, de l’Agglomération bruxelloise, des communes, des zones d’aides, des prézones, des zones pluricommunales, des organes territoriaux intercommunaux, de la Commission communautaire française, de son équivalent flamand, de la Commission communautaire commune et des CPAS.

> L’instauration d’une procédure électronique

Un Registre central de la solvabilité a été mis sur pied depuis un mois déjà. Grâce à cela, le dossier de faillite tenu au greffe est désormais numérisé. Ce système permet aux tribunaux de commerce, aux curateurs et aux créanciers de rédiger et s’échanger les documents sur tout dossier de faillite via la plateforme digitale regsol.be. Le Registre devrait aussi permettre de mieux détecter les entreprises en difficulté et de les aider à réagir plus vite pour se sauver..

> La deuxième chance et le remplacement de l’excusabilité par l’effacement

La masse active de la faillite est dorénavant limitée aux biens du failli (en nom personnel) au jour du jugement déclaratif de la faillite. Cela signifie que tout ce qu’il pourra acquérir après cette date, que ce soit des salaires, des honoraires, des dons ou le produit de successions, ne tombera plus dans les mains du curateur. Le failli qui n’a pas commis de faute grave et caractérisée pourra bénéficier de l’effacement: il sera libéré de son passif et tenu pour réhabilité.

Ce système devrait être plus clair et transparent que l’ancien régime de l’excusabilité. Il est censé permettre au failli de bonne foi de rebondir plus rapidement. Une mesure approuvée par les organisations de classes moyennes SDI et Unizo. Cette dernière s’inquiète toutefois du fait que désormais, un juge ne pourra plus rejeter une requête en effacement de dettes, ce qui pourrait faciliter les abus au détriment des tiers (fournisseurs impayés, etc.). L’avocat Alain Zenner, ancien député et spécialiste du droit de la faillite, s’inquiète, lui, du fait que le failli devra demander l’effacement et que celui-ci sera peut-être plus difficile à obtenir. Car le curateur devra faire rapport sur le failli et son mode de gestion passée:"de nombreuses défaillances sont le fait de débiteurs en zone grise: demander l’effacement les exposera à une analyse pointue de leur gestion, à la conclusion de laquelle ne sera peut-être pas étranger le souci des curateurs de couvrir leur responsabilité", note Zenner.

> La conclusion d’accords amiables en dehors des tribunaux.

Celle-ci sera favorisée et ce type d’accord pourra être ensuite formalisé dans un jugement.

> Le tribunal de commerce cédera la place, à dater du 1er novembre prochain, au tribunal de l’entreprise

Cette nouvelle organisation ne découlera pas de la loi du 11 août 2017, mais de la loi réformant le droit de l’entreprise, publiée la semaine dernière au "Moniteur". La pièce qui viendra en quelque sorte compléter le puzzle... Les catégories professionnelles dans lesquelles seront recrutés les juges consulaires seront élargies, afin de refléter toutes les formes d’entreprises susceptibles d’être déclarées en faillite.

> Retrait de la faillite silencieuse

Alors qu’initialement, le législateur voulait aussi introduire la faillite silencieuse dans notre droit, il y a finalement renoncé. Cela aurait été la possibilité, pour un entrepreneur, de préparer une faillite et, éventuellement, un transfert d’actif avant celle-ci, en toute discrétion, avec le concours le cas échéant d’un pré-curateur.