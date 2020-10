La pandémie continue de doper les licenciements collectifs

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bilan social des procédures Renault est le plus dévastateur depuis 2016 et l'affaire Caterpillar. Pandémie oblige...

Les entreprises ont continué, comme on pouvait le craindre, à procéder à des licenciements collectifs importants au troisième trimestre, des suites de la crise pandémique. Tant et si bien que le bilan social des procédures Renault sur les 9 premiers mois de l'année s'avère franchement mauvais, ainsi qu'on peut le découvrir sur le site du SPF Emploi. Sur la période, 72 entreprises ont annoncé leur intention de supprimer un total de 6.811 emplois: c'est le double du nombre d'entreprises dans ce cas au premier semestre et c'est 2.330 suppressions de postes de plus. Sur les cinq dernières années, c'est le deuxième plus mauvais bilan.