La production de Bosch Tirlemont à l'arrêt suite à la restructuration

Toutes les équipes ont désormais été informées et la production est à l'arrêt complet . Le travail devrait reprendre normalement lundi matin. Les consultations entre syndicats et direction doivent débuter mardi dans le cadre de la loi Renault .

Bosch développe et fabrique à Tirlemont des balais et des bras d'essuie-glace, tant pour l'équipement d'origine que pour le marché des pièces de rechange. Selon la direction, la production des essuie-glaces n'y est plus rentable. D'après elle, il n'y a d'avenir que dans le département caoutchouc et dans l'utilisation de balais d'essuie-glace automatisés.