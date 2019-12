La société française Magellan peut continuer à vendre des vêtements sous la marque Bonobo

Le groupe français Magellan et la société américaine Bonobos s’opposaient en justice pour l’usage de la marque Bonobo pour des vêtements. Magellan peut conserver sa marque.

La société française Magellan qui détient la marque de vêtements Bonobo vient de gagner le bras de fer judiciaire qui l’opposait à la société américaine Bonobos. Magellan pourra continuer à exploiter sa marque. En juin 2006, Magellan, qui vend la marque de vêtements Bonobo dans plus de 360 magasins en France et trois en Belgique, a déposé la marque Bonobo et a pu l’exploiter sans souci jusqu’à ce que Bonobos, une société américaine, active dans la vente de vêtements en ligne sous la marque Bonobos, décide d’introduire une demande en nullité de la marque Bonobo détenue par Magellan.