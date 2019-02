La start-up belge Morrow Optics développe les lunettes du futur

Vous reculez votre journal pour mieux lire ces lignes? Ce réflexe dont se moquent gentiment les plus jeunes se généralise au-delà d’un certain âge. Cette baisse de la vision de près est due à l’évolution de l’œil, la célèbre presbytie. "En vieillissant, le cristallin perd de sa souplesse et influence la vue. C’est un phénomène qui débute dès l’âge de deux ans mais qui s’accélère fortement à partir de 45 ans", explique dans un cours express sur l’optique Paul Marchal.