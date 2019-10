La transformation du métal, secteur le plus touché par les licenciements

Le bilan s’avère mitigé pour les procédures Renault à l’issue des trois premiers trimestres de l’année 2019: les 61 entreprises ayant dévoilé des projets de licenciements collectifs ont aligné 4.126 postes de travail dans leur viseur, ainsi que le montrent les dernières statistiques publiées par le SPF Emploi. Sur les cinq dernières années, c’est, au plan social, le troisième plus mauvais bilan sur la période. Sur les neuf premiers mois de 2016, un très mauvais cru en termes de licenciements, 8.384 emplois s’étaient trouvés mis sur la sellette, puis 4.714 sur la même période de 2018. À l’opposé, 2017 avait été le meilleur cru, avec à peine 2.729 postes menacés sur les trois premiers trimestres.

Cette année restera un exercice de contrastes: après un premier trimestre difficile, marqué par les intentions des entreprises de licencier 2.027 personnes, on avait enregistré une nette amélioration d’avril à juin avec à peine 654 emplois visés. Au troisième trimestre, les licenciements collectifs ont repris plus fort, avec 1.445 postes menacés. Ce qui fait un total de 4.126 sur les neuf mois.

Un secteur semble particulièrement souffrir, celui de la transformation du métal. À lui seul, il représente 1.375 emplois menacés, soit le tiers du total. Il précède de loin l’agro-alimentaire (442 postes) et la distribution (402). Au premier trimestre, les principaux transformateurs de métal concernés étaient fabricant de câbles Nexans (83 licenciements), le producteur de systèmes de déshumidification Munters (211) et le tréfileur Bekaert (281). À noter, dans le secteur voisin du métal (sidérurgie), les 290 emplois à supprimer chez NLMK Clabecq. Ils ont été rejoints au troisième trimestre par le fabricant de pièces automobiles Punch Powertrain (308) et le constructeur de machines textiles Vandewiel (90).