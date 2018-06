La transmission d'entreprise familiale facilitée en Belgique

Il sera bientôt possible de céder son entreprise tout en conservant le pouvoir.

"Dans les sociétés non cotées, il sera possible d’accorder quatre, cinq voire dix voix pour une action."

La situation va changer. À partir de l’an prochain, les chefs d’entreprises familiales belges pourront, grâce à la réforme du droit des sociétés – un des chantiers du ministre fédéral de la Justice, Koen Geens (CD&V) – régler plus facilement leur succession en Belgique. Le projet de réforme a obtenu le feu vert du gouvernement fédéral le 25 mai. Les nouvelles règles entreront en vigueur au début 2019.

Le législateur met fin au principe "une action, une voix" qui prévalait jusqu’ici lors de l’assemblée générale des actionnaires. "Dans les sociétés non cotées, il sera possible d’accorder quatre, cinq, voire dix voix pour une action, explique Philippe Mulliez, avocat spécialisé en droit des sociétés. Un patron d’entreprise pourra faire don de 90% des actions de sa société, conserver 10%, et détenir malgré tout la majorité des voix à l’assemblée générale."