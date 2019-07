La vente en ligne, menace croissante pour les VRP

Les emplettes des particuliers sur des sites d’e-commerce ont de plus en plus de succès. Il en va désormais de même pour les achats industriels (le B to B). Selon une enquête de la société de courrier express UPS auprès de responsables des achats d’entreprises de quatre pays européens (France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne), les entreprises favorisent la recherche en ligne ou le site web du fournisseur pour chercher de nouveaux produits.