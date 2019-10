Lasea triple d'un coup son capital

Depuis 2012, Lasea a multiplié ses revenus et ses effectifs par sept. Devenue le leader européen du micro-usinage laser femtoseconde (1 femtoseconde = 10−15 seconde) produi- sant des impulsions ultracourtes, elle accroît à vitesse accélérée ses parts de marché aux Etats-Unis et au Japon. Lasea (Laser Engineering Applications) a été créée en 1999 par Axel Kupisiewicz, un ingénieur physicien de l’Université de Liège. Son créneau: les équipements laser destinés au marquage et à la traçabilité des produits, à la soudure des plastiques et au traitement de surfaces.