Le B19 lance son plan de conquête de Bruxelles

John-Alexander Bogaerts vise 1.600 membres pour son cercle d'affaires B19 d'ici la fin de l'année. Une nouvelle antenne a vu le jour avenue Louise. Des accords ont aussi été noués avec les Jeux d’Hiver, BeCentral et Silversquare pour des événements hors des murs.

le résumé le résumé Une nouvelle antenne voit le jour avenue Louise. Elle accueillera des dîners privés et des séminaires haut de gamme. Des accords ont aussi été noués avec les Jeux d’Hiver, BeCentral et Silversquare pour des événements hors des murs.

Avec le Louise, la famille B19 s’agrandit. Le cercle d’affaires vient en effet d’ouvrir une nouvelle antenne au numéro 347 de la prestigieuse artère bruxelloise, entre Vleurgat et Abbaye, a-t-on appris à bonne source. De quoi lui permettre de se rapprocher du cercle de Lorraine, qui trône lui fièrement sur la place Poelaert.

Pour faire le lien entre son actuel QG de l’avenue van Bever, à Uccle, et son nouvel écrin du centre-ville, John-Alexander Bogaerts a noué dans la foulée un accord avec les Jeux d’Hiver où se tiendront six afterworks par an – Jean-Jacques Cloquet ouvre le bal en septembre. De même qu’avec le campus digital bruxellois BeCentral, pour deux événements par an, et avec Silversquare, où seront organisés des business speed dating au sein des espaces de coworking du groupe.

Dîners privés

1.600 Fort de sa nouvelle stratégie, le patron de B19 entend grandir de 600 membres à Bruxelles, où il compte 1.000 adhérents. De quoi faire gonfler sa communauté de 2.000 membres au total, répartis dans le pays.

Rencontré, le patron et fondateur de ce qui est aujourd’hui devenu un quasi-empire des cercles d’affaires, avec une présence dans sept provinces du pays pour près de 2.000 membres, sourit, visiblement fier de son coup. D’abord, parce qu’il logera son bureau dans cette nouvelle antenne – héritée de sa grand-mère, Georgette Daskalidès (issue de la famille ayant fondé les chocolats du même nom ainsi que Leonidas) décédée en janvier dernier –, afin de récupérer un peu de calme pour travailler sur ses autres projets que sont Zoute People et le journal satirique Pan. Ensuite, parce que ce développement va lui permettre d’attaquer un marché nouveau pour lui, à savoir celui des dîners privés et des séminaires haut de gamme.

Et pour cause, dans ce luxueux appartement privé de quelque 400 m², à l’ambiance feutrée, si les œuvres d’art habillent les murs qui eux-mêmes abritent parfois un bar, "pour finir la soirée en beauté", tout est pensé pour permettre les rencontres de haut niveau. Sur les deux étages occupés, trois pièces peuvent être aménagées en salles à manger ou de réunion. C’est selon. Deux cuisines complètent le tout, avec accès séparé pour l’intendance. De quoi se sentir comme à la maison sans y être vraiment. "Un concept qui marche assez bien aux Pays-Bas où Facebook, par exemple, loue ce genre d’endroits pour ses événements plutôt que les typiques salles de réunion comme on en voit partout." Pour surfer au maximum sur cette vague, le patron a même ramené sa collection de vinyles pour ses convives.

Un pari qui semble répondre à un besoin, puisque le carnet de commandes se remplit à vue d’œil. Une institution financière a déjà réservé les lieux pendant une semaine, évoque John-Alexander, afin d’accueillir ses meilleurs clients, petits plats dans les grands à la clé. Des chefs étoilés seront mobilisés à cet effet. Même chose pour une banque bien connue qui verra son top management se réunir dans les murs pendant deux jours pour réfléchir à la stratégie du groupe.

Par-là, John-Alexander Bogaerts entend faire grandir encore l’emprise de son réseau de cercles d’affaires B19. L’objectif est d’atteindre les 1.600 membres à Bruxelles d’ici la fin d’année, contre 1.000 actuellement. Avec cette nouvelle implantation géographique, il explique qu’il se rapproche de l’avenue Franklin Roosevelt, du Châtelain, de l’avenue Louise et de ses bureaux… De quoi rendre le cercle plus attractif à un nouveau public. En effet, seuls 25% des membres viennent de cette zone à ce jour. Une personne a été recrutée pour commercialiser le lieu dans la zone concernée. Du reste, avec sa base de l’avenue van Bever, à deux pas du David Lloyd, le patron ira plutôt chercher des membres du côté de Waterloo.