Le Belgian Recovery Fund se voit matérialisé de 218 millions levés

Tikehau a choisi, en mars 2015, de s'installer au sein du plat pays parmi ses premiers marchés hors de France. Pourquoi?

Depuis, hormis une opération de reprise de 25 immeubles au centre-ville de Bruxelles pour 80 millions, le grand public a peu entendu parler de vous…

Pourtant, nous avons une certaine empreinte dans le tissu économique local avec plus de 700 millions d'euros déployés au cours des 24 derniers mois en Belgique et aux Pays-Bas (sourit). Il faut dire que nous sommes peu dans l'activité dite de 'retail' en Belgique et ne communiquons dès lors pas de manière extensive. De même, on réalise beaucoup d'opérations de dette privée, pour lesquelles les sponsors (soit les fonds de private equity accompagnés, NDLR) souhaitent qu'on reste relativement discret. Nous avons par exemple accompagné Waterland sur deux opérations et la SFPI (bras financier de l'Etat, NDLR) sur une autre, de même que d'autres acteurs locaux comme Destiny ( spécialiste de la communication dans le cloud , racheté en 2019 , NDLR) ou encore Core Equity Holdings. Le nombre de dossiers qui nous arrivent témoigne de la place que nous avons a pris dans la communauté des affaires tant côté francophone que néerlandophone, même s'il est clair que le Belgian Recovery Fund va désormais accroître notre visibilité.

Du côté du Bel 20, l'on voit désormais GBL afficher de grandes ambitions dans la gestion d'actifs. Qui sont vos concurrents aujourd'hui?

Au travers de Sienna (plateforme dédiée aux investissements alternatifs du holding des Frère-Desmarais, NDLR), ils essaient effectivement de développer une activité de gestion pour compte de tiers. Il y a de plus en plus d'acteurs, ce qui tombe bien car il y a de plus en plus d'épargne et de plus en plus d'acteurs à financer. Du reste, une de nos devises est: 'create, don't compete'. C'est ainsi que l'on a toujours essayé de tracer notre propre chemin et avons eu une vision bien définie dès 2004. De là, nous avons créé notre propre dette privée en 2009, de même qu'été très actifs du côté des plans de relance en Europe, mais aussi sur le sujet de l'urgence climatique pour laquelle nous nous sommes désormais engagés à consacrer une partie significative de nos actifs sous gestion et avons créé un centre d'action climat.