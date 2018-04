Le CEO d'ING est le patron du Bel 20 qui mérite le plus son salaire

Le CEO d'ING Ralph Hamers est parmi le club des patrons du Bel 20 celui dont le salaire est le plus justifié, selon un classement effectué par nos confrères du Tijd.

Nos confrères du Tijd ont examiné la relation entre la rémunération des dirigeants et la valeur de marché de la société qu'ils gèrent, leurs actifs, les bénéfices réalisés en 2017 et le nombre d'employés. Le meilleur score est atteint par Ralph Hamers, patron d'ING. Il est, dans le groupe des entreprises du BEL 20, celui dont le salaire est le plus justifié. Carlos Brito arrive à la deuxième place.