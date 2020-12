Le Conseil d'Etat n'étudie pas la réforme des faillites

La problématique de la disparition des "coquilles vides" a été jugée par l'instance comme étant "préexistante" à la crise sanitaire et "n'a donc pas lieu d'être réglée en urgence et de manière temporaire".

Il y a peu, les curateurs francophones de Bruxelles s'étaient émus dans nos pages de la volonté affichée par le pouvoir législatif de remplacer les faillites sans actifs par un système de dissolution judiciaire sans désignation de liquidateur. Plus souple et moins cher, ce système visait également à nettoyer le tissu économique des nombreuses " coquilles vides " qui traînent sans que personne ne s'en inquiète.

Cet avant-projet contenant différentes mesures structurelles et temporaires en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 , qui avait fait bondir les curateurs francophones bruxellois, avait ensuite pris la route du Conseil d'Etat afin que sa section législation puisse rendre un avis. Le texte, revenu sous forme de projet de loi, ne comporte plus le chapitre dédié à la réforme des faillites sans actifs, comme nous l'a expliqué l'avocat Nicholas Ouchinsky (Lexlitis). Il faut dire que le Conseil d'Etat n'a pas suivi les auteurs de l'avant-projet quand il explique que ce système a été imaginé pour tenter d'endiguer l'effet domino causé par une faillite.

Le Conseil d'Etat n'est pas tendre dans son avis. "Les dispositions du chapitre 21 tendent en réalité non pas à régler les conséquences de la crise sanitaire, mais à régler la problématique de la disparition des 'coquilles vides' qui est préexistante à la crise de la Covid-19 et qui n'a donc pas lieu d'être réglée en urgence et de manière temporaire", lit-on dans l'avis. Et la section législation du Conseil d'Etat de rajouter qu'elle n'aperçoit pas en quoi le fait de favoriser la disparition à moindre coût des 'coquilles vides' permettrait d'endiguer la vague de faillites en raison de la crise sanitaire.