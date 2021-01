Le Japonais NGK investit 43 millions dans son usine belge

Refonte en trois ans

La refonte de l'usine sera réalisée par étapes, au cours des trois prochaines années . Le groupe japonais y consacrera une enveloppe de plus de 5 milliards de yens (43 millions d'euros). "Les équipements principaux (du site) seront remplacés par des équipements de dernière génération utilisant les technologies les plus modernes en termes de digitalisation et d'automatisation de procédés, permettant ainsi une véritable transition énergétique et une révolution numérique", souligne le groupe, dans un communiqué.

La filiale belge du géant japonais a bouclé son dernier exercice, à fin mars 2020, sur un chiffre d'affaires de 61,8 millions d'euros, au même niveau qu'un an plus tôt, et un bénéfice net de 21,5 millions. Sa maison mère réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 3,3 milliards d'euros et est active dans plus de 20 pays, dans la mobilité, l'énergie, l'informatique et l'industrie.