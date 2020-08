Le Roi lance une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat social

Forces souvent fragmentées

En effet, fort du constat d'un secteur de l'entrepreneuriat social aux forces trop souvent fragmentées et en manque de visibilité, malgré sa vive créativité, le Roi a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en fédérant tous les acteurs au sein d'une plateforme voulue comme la plus centrale et complète possible, a-t-on appris. Et ce, à un moment où le milieu en est pleine ébullition.