Le Roundup à nouveau jugé responsable d'un cancer aux Etats-Unis

Le géant allemand Bayer devra verser 80 millions de dollars à la victime. C’est la deuxième accusation en quelques mois à l’encontre du Roundup. Chez nous, le glyphosate est interdit à la vente et à l’utilisation des particuliers depuis 2018.

Deuxième revers pour le célèbre et controversé désherbant Roundup commercialisé par Monsanto. Au terme d’un mois de procès, le jury populaire de San Francisco a déclaré que l’herbicide était responsable du cancer de Erwin Hardeman , retraité américain de 70 ans désormais en rémission.

Edwin Hardeman avait été diagnostiqué d’un lymphome non hodgkinien. Convaincu du rôle qu’a joué le Roundup dans l’apparition de son cancer, Erwin Hardeman avait attaqué dès l’année suivante Monsanto au tribunal.

"Depuis 40 ans, cette entreprise a manipulé la science et l’opinion publique."

"La décision du jury ne change rien au poids de 40 ans de science et de conclusions d’agences de régulation dans le monde entier qui soutiennent que notre désherbant au glyphosate est sûr et qu’il n’est pas cancérigène", a réagi Bayer par communiqué. Ce à quoi l’avocate de la victime rétorque que le géant trafique les études depuis cette même période: "Quand on regarde les documents internes à Monsanto, il est très clair qu’ils savaient", lance l’avocate.