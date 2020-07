Le Tax Shelter pour les PME risque de louper sa cible

Une bonne idée peut-elle être ruinée par un mot? C'est la question qu'on peut se poser en écoutant les critiques formulées par des professionnels de l'investissement à l'encontre de la mesure concoctée par le gouvernement fédéral et son ministre des Finances Alexander De Croo (Open VLD) pour encourager l'investissement de particuliers dans les PME touchées par le coronavirus. Déjà voté en commission à la Chambre, le projet de loi portant sur des mesures fiscales urgentes pour parer à la crise prévoit l'élargissement temporaire du Tax Shelter pour starters et scale-ups à l'ensemble des PME impactées : une réduction d'impôt sera accordée aux particuliers qui souscriront "directement" des actions d'une de ces PME à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée d'ici la fin de l'année. Le hic se trouve bien dans l'emploi de l'adverbe "directement"...

Avec ou sans note d'information

Dans le dispositif de référence, le Tax Shelter pour start-ups, il est possible de souscrire des parts des starters indirectement via un véhicule de financement, c'est-à-dire une société qui regroupe une série d'investisseurs individuels. Cela permet de simplifier les tâches des start-ups et des particuliers en confiant la gestion des diverses obligations à ce véhicule. Dans le nouveau dispositif pour PME, l'adverbe "directement" exclut cette possibilité.