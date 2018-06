Le baron Empain est décédé

Il reviendra 63 jours plus tard, changé, bouleversé, amputé, libéré par une bande de malfrats qui en voulaient à sa fortune. Nous avions eu l'occasion de rencontrer le baron Empain il y a quatre ans. A cette époque, il avait accepté de revenir sur ces événements qui allaient changer sa vie. "La roue a un peu tourné. Si vous me demandez de raconter cette histoire, je le ferai comme si j'avais vu un film. Mais j'ai parfois du mal à me convaincre que cela m'est arrivé. Tout s'est éloigné: les faits, l'enlèvement, la privation de nourriture, les quinze kilos perdus, le doigt coupé... Tout cela s'est dilué", nous avait-il alors déclaré.