Le boom du vélo électrique n'en serait qu'à ses débuts

Les ventes de vélos, en forte progression depuis quelques années et en plein boom avec la pandémie, ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. C'est du moins les prévisions de l'industrie européenne du vélo. Selon ses projections, près de 30 millions de vélos seront vendus par an d'ici 2030, c'est une progression de 47% par rapport au niveau actuel.

Ce faisant, on vendra, d'ici 2030, deux vélos neufs pour une voiture neuve en Europe . La floraison de nouveaux constructeurs de vélos n'est donc pas étrangère à ce phénomène alors que le marché représente des montants considérables.

Le marché européen pourrait atteindre 30 millions de vélos d'ici 2030, soit plus de 25 milliards d'euros rien que pour les vélos électriques.

Le boom du vélo est poussé par le vélo électrique . 3,7 millions de vélos électriques ont été écoulés en Europe en 2019. Selon les estimations de l'industrie du vélo, ce marché devrait atteindre les 17 millions d'unités en 2030 et passer le cap des 10 millions de vente par an dès 2024.

Les vélos électriques étant en général bien plus chers que des vélos classiques, ce marché va devenir considérable. Si on place le prix moyen d'un vélo électrique à 1.500 euros, le marché du vélo électrique pèsera plus de 25 milliards d'euros en 2030 en Europe.