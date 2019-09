Le broker Banc de Binary fait annuler une amende de la FSMA

Produits risqués

Pas de preuve

D’emblée, Banc de Binary conteste cette mise à l’amende et plaide l’absence de preuve dans le chef de la FSMA. L’affaire sera prise en charge par la cour des marchés de la cour d’appel de Bruxelles. Dans un arrêt rendu avant l’été – et que nous avons pu consulter – la cour d’appel a suivi la thèse défendue par Banc de Binary.

Au-delà de l’absence de preuve, le broker chypriote, défendu par Roel Fransis et Tom Van Dyck (Liedekerke), a estimé que l’enquête de la FSMA avait été sélective et fragmentaire, avant d’ajouter que cette enquête ne permettait pas de prouver l’infraction et qu’elle violait les droits de la défense. Enfin, le broker a encore dit que la période incriminée n’était pas correcte et qu’il n’avait jamais été question d’offre publique sur le territoire belge. N’en rajoutez plus, la coupe est pleine.