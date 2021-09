"Le business a un rôle absolument central à jouer dans la transition climatique et sociale"

Vous assurez que votre débarquement de la tête de Danone n’est en rien une victoire d’un certain capitalisme de court terme, d’acteurs qui désiraient un statu quo au sein du groupe. Danone va réellement rester une entreprise à mission?

Vous vous présentez aujourd’hui comme un activiste (sur votre profil LinkedIn, en tout cas). Pourquoi ?

D’une certaine façon, le pouvoir est le pire danger pour le leadership. Parce que le pouvoir donne l’impression qu’il n’est pas nécessaire d’exercer de leadership. Et je me suis toujours considéré comme un activiste au service de causes qu’il me semble important de défendre. Même quand j’étais au pouvoir. Et cela va continuer.