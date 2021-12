Le certificateur belge Vinçotte passe en mains néerlandaises

Le spécialiste néerlandais de l'inspection Kiwa reprend son homologue sectoriel Vinçotte, a-t-on appris. Le montant de la transaction n'est par ailleurs pas connu.

Il y a un mois et demi, nous apprenions que Vinçotte était en pourparlers en vue de son rachat avec plusieurs candidats, parmi lesquels son homologue sectoriel néerlandais Kiwa. Ceux-ci sont désormais arrivés à leur terme, et ce, juste après la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail.

Kiwa a en effet confirmé le deal ce mercredi et évoqué dans la foulée sa volonté de "développer une offre commune de services de haute qualité". De même qu'une intégration de l'activité de Vinçotte toujours soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence belge, à attendre au premier trimestre 2022.

On ne sait pas combien les Néerlandais mettent sur la table pour s'offrir la société vilvordoise. Tout au plus, apprend-on qu'ils se sont engagés à conserver l'emploi pendant cinq ans, tout comme la marque et les services de Vinçotte "seront préservés et proposés à de nouveaux marchés internationaux".

Riche famille à la manœuvre

Employant plus de 5.000 personnes dans plus de 35 pays à travers le monde, Kiwa est aux mains de SHV, véhicule d'investissement des Fentener van Vlissingen. Parmi les plus riches familles entrepreneuriales outre-Moerdijk, elle détient 89,5% des actions. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 563 millions d'euros (+8% en un an) pour un excédent brut d'exploitation (ebitda) de 96 millions.

Fondé en 1872 par le jeune ingénieur Robert Vinçotte, son homologue belge est aujourd'hui l'un des plus grands acteurs du Benelux dans le secteur dit des "TIC", pour "Testing, Inspection et Certification". En Belgique et au Luxembourg, il est même leader. Au total, Vinçotte compte 60.000 clients pour plus d'un million de prestations par an. La société réalisait environ 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, forte de quelque 2.000 salariés (principalement en Belgique).

Les marges opérationnelles de Vinçotte – exempte de dette et forte de 50 millions d'euros de cash – sont en revanche plus limitées que celles de la concurrence. "Le groupe a des coûts fixes lourds. Ce qui lui a joué des tours pendant la crise du covid", détaille un connaisseur.