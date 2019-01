Le chausseur portugais Carlos Santos ferme ses portes à Bruxelles

Une décision qui clôt une aventure de quelque douze années dans la capitale où la marque avait posé ses valises, elle qui vend un peu partout sur le Vieux Continent (et, un peu, aux Etats-Unis) via son réseau de distributeurs. Elle continuera par contre à fournir le magasin de prêt-à-porter de luxe voisin, Bouvy , où s’écoulent près de 200 paires de chaussures chaque année environ.

"On a un problème avec l’élégance et le raffinement dans ce pays."

Fournisseur de grandes griffes

Plus globalement, si le nom Carlos Santos n’est pas des plus connus, Zarco, elle, la manufacture portugaise derrière la marque, fabrique des souliers depuis des décennies pour le compte des plus grandes griffes américaines et européennes.