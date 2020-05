Le congé parental "spécial Corona" ne vide pas les bureaux

Annoncé au début du confinement, l'arrêté royal instaurant la possibilité d'un congé parental "spécial Coronavirus" est enfin paru au Moniteur la semaine dernière. Sept jours plus tard, un petit coup de sonde dans les entreprises montre que les salariés ne se sont pas rués sur cette mesure.

Au cabinet de la ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle, on table sur la fin du mois-début juin pour les premières données chiffrées. Compte tenu du parcours administratif, les demandes vont seulement affluer auprès de l'Office national de l'Emploi.

Concrètement, le gouvernement avait décidé qu'entre le 1er mai et le 30 juin, un congé parental "Corona" serait possible pour tout parent d'enfant de moins de 12 ans (ou jusqu'à 21 ans pour les enfants handicapés). Il permet de prendre un mi-temps ou un 4/5e. Il se substitue aussi automatiquement au congé parental traditionnel le temps de sa validité, avec effet rétroactif au 1er mai. Les indépendants devraient aussi prochainement pouvoir bénéficier d'un tel congé.

Pas la ruée

Une semaine après la parution du texte de loi, le résultat est donc mitigé, mais pas figé puisqu'il est toujours possible d'introduire des demandes.

"Début de semaine (juste après la parution de l'AR, NDLR), nous étions à environ 600 demandes (sur environ 18.000 salariés)", indique-t-on auprès de HR-Rail, l'employeur à la SNCB. Auprès de bpost, il est question de quelques 300 demandes (sur 26.000 salariés) et de 200 (sur 15.000) auprès de KBC.

Feu vert ou rouge?

"Un tel congé est soumis à des conditions strictes et a des conséquences sur le package salarial, y compris le nombre de vacances octroyé l’année suivante."

Ne pas entraver le bon fonctionnement du service reste toutefois l'argument le plus souvent avancé. À la SNCB, il est ainsi question de pouvoir, quoiqu'il arrive, assurer la mission de service public.

Pour Colruyt, la balle est dans le camp du manager d'équipe. "Un premier entretien avec le supérieur permet de trouver la meilleure solution pour les deux parties". Au sein du groupe de distribution, on rappelle que de "nombreuses possibilités" sont déjà offertes pour combiner travail et vie privée. La porte-parole précise aussi "qu'un tel congé est soumis à des conditions strictes et a des conséquences sur le package salarial, y compris le nombre de vacances octroyé l’année suivante."